Duitse fabrieksorders nemen onverwacht flink af

Sterkste stijging van inflatie sinds 2008: deze producten zijn het sterkst in prijs gestegen en gedaald

De inflatie in België loopt verder op. In november nam ze toe tot 5,64 procent, na 4,16 procent in oktober. Het is van juli 2008 geleden dat het prijspeil nog zo sterk steeg. Toen liep de inflatie op tot 5,90 procent. Dat meldt statistiekbureau Statbel.

29 november