Dubbel zoveel fraude met rode diesel door hoge prijs

Peperdure energie én grondstof­fen, bakkers zitten met de handen in het haar: “We gaan naar waanzinni­ge prijzen”

Betalen we binnenkort 5 euro voor een brood? Een verdubbeling van de gemiddelde broodprijs is niet eens ondenkbaar: de wereldwijde tarweprijs schoot vorige week even door de grens van 400 euro per ton, een stijging van 41 procent. Na de waanzinnige energieprijzen zien bakkers ook de grondstofprijzen pijlsnel de hoogte ingaan en vroeg of laat betaalt de consument de rekening. “We gaan naar waanzinnige prijzen.”

12 maart