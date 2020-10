Driesterrenchef Peter Goossens razend om sluiting: “Wat een bende kiekens toch, daar in Brussel. Denken die dat wij een 'bollenwinkel' runnen of zo?”

“Het is om te schreeuwen. Het is om te bleiten.” Het was een razende Peter Goossens die we om 19.21 uur - nog vòòr de persconferentie van premier De Croo - aan de lijn kregen. Ook de enige driesterrenchef van ons land had de knock-out dan al geïncasseerd. “Wat een bende kiekens, daar in Brussel. Weeral ‘ne keer’. En wat een timing ook: op vrijdagavond krijgen wij te horen dat wij vanaf maandag moeten sluiten. Denken die politici dat wij een ‘bollenwinkel’ runnen of zo? Onze frigo’s zitten vol. Het wildseizoen is net begonnen, we zijn allerhande nieuwe menu’s aan het samenstellen én dan dit. Maandag mogen we alweer een volle container aan ingrediënten weggooien, net als vorige keer. Hier was nog net een ganse lading coquilles en oesters toegekomen. En die mogen weer regelrecht de vuilnisbak in. Man, man, man! Het is een schande!”