Drieduizend ton Kinder-producten uit de markt gehaald, "tientallen miljoenen euro" verlies

Tesla doet aanvraag voor goederen­trein­sta­ti­on bij Duitse fabriek

Tesla heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van een goederentreinstation bij zijn autofabriek in het oosten van Duitsland. Ook wil de elektrische-autobouwer extra logistieke faciliteiten bouwen voor zijn fabriek in Grünheide, ten oosten van Berlijn. Dat meldde de gemeente Grünheide aan het Duitse persbureau DPA. Eerder dit jaar werd de nieuwe fabriek officieel in gebruik genomen.

13:32