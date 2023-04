Drieduizend klanten NewB stappen niet over naar VDK

De coöperatie sloot daarop een akkoord met de Gentse bank VDK, die de bankklanten overneemt en zo actief wordt in het hele land. NewB wordt het digitale agentschap van VDK Bank in Franstalig België. Via de website van VDK zullen klanten een afspraak kunnen maken met NewB, dat onder meer via videocalls de producten van VDK zal verkopen.

De bankensector heeft de voorbije weken incidenten gekend in de VS en Zwitserland, maar Van den Neste wil de nieuwe klanten geruststellen. "VDK is bijna 97 jaar oud en in die tijd hebben we nooit verlies gemaakt, zelfs niet in 2008 en 2011. Er is een zeer solide basis aan kapitaal die ons toestaat organisch te blijven groeien. Het gros van onze spaarmiddelen herinvesteren we in België."