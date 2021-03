Drie op de vier Britse bedrijven lopen vertraging op bij export naar EU

Loonover­leg: "Ruimte voor eenmalige maatrege­len in sectoren en bedrijven die het goed deden tijdens coronacri­sis"

9 maart In sectoren en bedrijven die het tijdens de coronacrisis goed hebben gedaan is er ruimte voor "eenmalige conjuncturele maatregelen" voor de werknemers. Dat staat in een brief die premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) op 25 februari hebben overgemaakt aan de sociale partners. Dat heeft die laatste dinsdag laten verstaan in de Kamercommissie Sociale Zaken.