DPG Media wil drukkerij in Lokeren sluiten

DPG Media België kondigt vandaag de intentie aan om haar drukkerij Eco Print Center (EPC) in Lokeren te sluiten. In de drukkerij worden onder meer Het Laatste Nieuws en De Morgen gedrukt en werken 63 arbeiders en 15 bedienden. Het Laatste nieuws, De Morgen en andere publicaties worden in de toekomst elders gedrukt. Het Laatste Nieuws zal dan in een handiger formaat verschijnen.

Het bereik van Het Laatste Nieuws en De Morgen groeide tussen 2015 en 2020 met respectievelijk meer dan 40 en 50 procent. De sterke groei is te danken aan het extra bereik dat de digitale edities, websites en apps realiseren bovenop papier. Steeds meer Vlamingen nemen een abonnement en kiezen voor een digitaal aanbod, al dan niet in combinatie met een papieren krant. Samen bereiken beide titels 2,8 miljoen Vlamingen per dag.

Wereldwijd leidt de digitalisering van media tot een vermindering van papieren oplages van kranten, magazines en reclamedrukwerk. Als gevolg hiervan kampen drukkerijen overal in Europa met capaciteitsoverschotten. Sinds 2015 dalen de oplages van papieren kranten in Europa met gemiddeld 4 procent. Ook in België zet deze trend zich door, wat zich laat voelen in de oplages die het EPC te verwerken krijgt.

Het EPC koos in 2006 als eerste drukkerij in België voor waterloze druktechnologie. De technologie brak internationaal niet verder door en daarom kampen de drukkerijen die deze techniek gebruiken met een competitief nadeel. Noodzakelijke technische optimalisaties in de industrie blijven achterwege omdat zowel het aantal drukmachines, als het aantal leveranciers van onderdelen terugloopt.

Evolutie naar een handiger formaat

Binnen en buiten ons taalgebied is er een duidelijke evolutie naar een handiger formaat dat beter beantwoordt aan de behoeftes van de hedendaagse krantenlezer. Door te investeren in het leescomfort is het voortbestaan van Het Laatste Nieuws en De Morgen op papier verzekerd. Het EPC kan die evolutie technisch echter niet ondersteunen.

Na een grondige evaluatie heeft DPG Media beslist om de intentie tot sluiting van het EPC aan te kondigen. Als de consultatie- en informatiefase binnen enkele maanden leidt tot een beslissing tot sluiten, zal DPG Media haar medewerkers maximaal begeleiden naar ander werk. Voor de medewerkers waar dit niet meteen mogelijk is, wordt een sociaal plan vooropgezet. DPG Media wil naakte ontslagen vermijden.

Kris Vervaet, CEO DPG Media België: “De mediasector is in continue verandering. Om de toekomst van onze merken te garanderen, moeten we ons aanpassen aan nieuwe technologieën en tendensen. Dat betekent anticiperen en keuzes maken, hoe moeilijk ze soms ook zijn. De beslissing die we vandaag genomen hebben, is een gevolg van wereldwijde trends in digitalisering en de daaraan verbonden overcapaciteit in drukkerijen. We betreuren dat we deze intentie tot sluiting moeten aankondigen, maar willen zo duidelijkheid verschaffen aan alle medewerkers en een einde maken aan de periode van onzekerheid. Onze aandacht gaat nu ten volle naar de begeleiding van al onze medewerkers in Lokeren. Zowel intern als extern zoeken we voor hen alternatieve tewerkstellingsmogelijkheden.”

