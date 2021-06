DPG Media en Rossel leggen de hand op RTL België

DPG Media, eigenaar van onder meer VTM en Het Laatste Nieuws, en Le Soir-uitgever Rossel kopen samen de Franstalige radio- en televisiegroep RTL België. Dat meldt De Tijd zaterdag op zijn website. Prijskaartje: ongeveer een kwart miljard euro. Rossel-CEO Bernard Marchant laat aan Belga weten dat er waarschijnlijk later vandaag een communicatie volgt, bij DPG klinkt het dat er geen commentaar gegeven wordt.

Drie maanden na de lancering van de verkoop van RTL België door de Europese radio- en televisiegroep RTL is er witte rook in het dossier. Zoals verwacht haalt het duo DPG Media/Rossel de buit binnen. Vorige week bleek al dat ze in de laatste rechte lijn zaten voor de overname. Ze klopten onder meer het Griekse Antenna en een consortium rond uitgever IPM (La Libre, Vers L'Avenir).

Dankzij de overname leggen de twee bieders de hand op de televisiezenders RTL-TVi, Club RTL en Plug RTL, maar ook de radiostations Bel RTL, Radio Contact en Mint. Ook de streamingdienst RTL Play en de nieuwssite RTLInfo.be maken er deel van uit. RTL België is de Franstalige marktleider in televisie en radio. De tv-zenders van de groep hadden vorig jaar een gecombineerd marktaandeel van 36,1 procent.

De deal leidt tot een grondige hertekening van de verhoudingen in de Franstalige mediasector. DPG Media, uitgever van onder andere Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo en eigenaar van VTM, ziet in RTL België een kans om een nationale dekking te krijgen en een sterkere positie uit te bouwen bij adverteerders. Rossel, ook medeaandeelhouder van De Tijd-uitgever Mediafin, kan zijn media-aanbod in één klap fors verbreden.

Het is niet de eerste keer dat de twee mediagroepen samenwerken. Ze waren een tijdlang samen aandeelhouder van Mediafin. DPG Media verkocht zijn belang van 50 procent in Mediafin in 2017 aan Roularta.

RTL België is geen onbekende voor Rossel. Tot eind vorig jaar was het een van de minderheidsaandeelhouders van de Franstalige radio- en televisiegroep.

De verkoop van RTL België is de derde en voorlopig laatste deal van de RTL-groep op enkele weken tijd. DPG was ook in de running voor de overname van RTL Nederland, maar daar greep het mediabedrijf naast toen Talpa deze week de overname bekendmaakte.