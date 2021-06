Dossier-Beaulieu eindigt met minnelijke schikking van bijna 50 miljoen euro

Miljardair investeert in cryptomunt die plots 100% in waarde daalt

22 juni Speculeren met cryptomunten kan risicovol zijn, dat weet nu ook miljardair Mark Cuban. De steenrijke Amerikaanse eigenaar van NBA-team Dallas Mavericks investeerde in cryptomunt Titan. Die was woensdag nog 64 dollar (54 euro) waard. Een dag later was de waarde echter gezakt tot 0,000000024 dollar.