Door tekort aan magnesium dreigt volledige auto-industrie stil te vallen

4 oktober Het ziet er niet goed uit als je een nieuwe auto in huis wil halen. De leveringstermijn voor nieuwe wagens was zelden langer, en er is niet meteen beterschap in zicht. Neem je vrede met tweedehands, dan betaal je vandaag tot 10 procent meer dan normaal. Onze auto-expert Joost Bolle zet de feiten over het ‘chiptekort’ op een rij en zocht per automerk uit hoe lang je precies geduld moet hebben. “Bij Volkswagen wil men zelfs geen termijn op de wachttijden zetten.”