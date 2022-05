Door boycot op Russische olie wordt zowat àlles duurder: Paul D’Hoore legt uit hoe erg u dat zal voelen in uw portemonnee

Door de boycot op Russische olie wordt zowat àlles duurder: van tanken tot medicijnen. In VTM Nieuws heeft Paul D’Hoore uitgelegd hoe erg u dat zal voelen in uw portemonnee.

“De schrik dat het bij ons nog duurder zal worden, is zeer reëel", stelt de financieel expert. “We kunnen wel zeggen dat we olie uit Saoedi-Arabië en Noord- en Zuid-Amerika zullen halen, maar daar geldt hetzelfde principe. Ook zij zullen hogere prijzen vragen. Saoedi-Arabië zegt als grootste exporteur al heel lang dat hun voorraad beperkt is tot een aantal jaren. Het land heeft die inkomsten ook nodig om zelf te verduurzamen en te vergroenen.”

Spreken we dan over stijgingen van tientallen procenten voor sommige producten? “Daar valt absoluut niets over te zeggen. De eerste vraag is natuurlijk of het effectief tot een complete boycot komt, binnen zes maanden kan de oorlog gedaan zijn. En dan is er niets meer aan de hand. Daarnaast is van belang hoeveel schrik er in de markten zit. Redelijk veel blijkbaar, want de prijzen stijgen vandaag al omdat men rekening houdt met een mogelijk scenario binnen zes maanden.”

Europese groepsaankoop

Premier Alexander De Croo legt intussen een systeem van Europese groepsaankoop op tafel om de prijs op de oliemarkten te drukken. Maar zal Europa wel voldoende solidair blijven en wordt het niet ieder voor zich? “De groepsaankoop is een goed idee, maar valt heel moeilijk uit te voeren”, aldus D’Hoore. “Zelfs de boycot vormt al een probleem, want er zijn vier landen die enkel akkoord zijn als zij er niet onder vallen. Dat zijn de eerste barstjes in het front. De dreigementen uit Rusland, daar mogen we ook niet licht overheen gaan. We moeten er rekening mee houden dat Rusland sommige producten die we echt nodig hebben niet meer zal willen uitvoeren.”

Intussen sluist Electrabel 1,2 miljard euro winst door naar moederbedrijf Engie. Moet er geen oorlogsbelasting komen op dit soort bedrijven omdat ze nu zoveel geld verdienen? “Op straat zal iedereen daar ja op antwoorden, maar ik denk dat dat niet echt aangewezen is. Er moet een belastingssysteem komen dat op alle omstandigheden voorzien is. Het is niet omdat een frituurhouder een fantastische zondag heeft gehad dat hij extra procenten aan belastingen moet betalen. Engie is nu de gebeten hond, maar waarom spreken we niet over de andere energieproducenten? Zon en wind zijn niet duurder geworden, maar die elektriciteit heeft ook meer opgeleverd. Moeten die overwinsten dan ook belast worden?”