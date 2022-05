Door boycot op Russische olie wordt zowat àlles duurder: Paul D’Hoore legt uit hoe erg u dat gaat voelen in uw portemonnee

Door de boycot op Russische olie wordt zowat àlles duurder: van tanken tot medicijnen. In VTM Nieuws legt Paul D’Hoore uit hoe erg u dat gaat voelen in uw portemonnee.

Het oorlogsgeweld in Oekraïne was nog maar net losgebarsten of de graanprijs ging al door het dak. Op Euronext werd tarwe verhandeld aan 344 euro per ton, een absoluut Europees record. Maar ook maïs werd fors duurder. Oekraïne en Rusland zijn dan ook de graanschuur van Europa - samen goed voor meer dan een kwart van de wereldwijde tarwehandel en zowat een vijfde in die van maïs.

Maar intussen is het hek helemaal van de dam. En beterschap is niet in zicht, nu de Europese Commissie dit jaar nog de invoer van Russische aardolie wil verbieden.

“België is minder afhankelijk van Russisch gas en olie, maar dat wil niet zeggen dat deze boycot ons minder zal raken. Die prijzen worden namelijk gezet op internationale markten”, zegt energie-expert Joannes Laveyne van de Universiteit Gent. “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.”

“Puur marktsentiment”

De vraag is nu of we door deze boycot de prijzen nóg verder de hoogte zullen zien ingaan. “De prijsevolutie is moeilijk te voorspellen”, zegt Laveyne. “Het is zeker mogelijk dat de prijzen nog zullen stijgen, maar het hangt vooral af van het overheidsbeleid.” Volgens Laveyne moet Europa een goed uitgewerkt plan presenteren, waarin staat hoe we dit tekort gaan opvangen en hoe we er zullen voor zorgen dat zowel industrie als bevolking niet zonder gas en olie vallen.

“De prijsschommelingen die we nu zien, staan ook volledig los van de waarde van het product zelf. Dat is puur marktsentiment”, merkt Laveyne op.