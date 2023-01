Donkere wolken boven wereldeconomie: “2023 wordt nog zwaarder dan 2022"

Afgelopen jaar gingen ruim 9.800 bedrijven failliet: nog steeds minder dan voor coronapan­de­mie

Het afgelopen jaar gingen in ons land 9.823 bedrijven failliet. Dat is een stijging met 42 procent tegenover 2021, maar nog altijd minder dan voor de coronapandemie, toen de overheid een reeks steunmaatregelen invoerde. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van studiebureau Graydon. Vooral in Vlaamse provincies gelden hogere faillissementscijfers dan voor de pandemie. Daarnaast hadden vooral jonge bedrijven het in 2022 moeilijk.

3 januari