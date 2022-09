Dit zijn de 20 producten die in september het duurst zijn geworden, én de 20 die het felst goedkoper werden

De inflatie is nog maar eens geklommen van 9,94 procent vorige maand tot maar liefst 11,27 procent in september. Dat is het hoogste niveau sinds augustus 1975. Vooral de prijs van elektriciteit en aardgas is opnieuw sterk toegenomen, maar ook voor kleding en wijn betaal je nu meer. Reizen met het vliegtuig en ontbijtgranen zijn dan weer fors goedkoper geworden in vergelijking met augustus. Een overzicht van de top 20 van wat duurder en van wat goedkoper werd in september.

De sterkste stijgers

Bovenaan het lijstje van de sterkste stijgers staan helaas nog altijd aardgas en elektriciteit. Bij die prijs kwam in september opnieuw bijna 15 procent bij in vergelijking met de maand augustus. Ook huisbrandolie is weer gestegen met meer dan 7 procent, terwijl die brandstof in augustus nog 8 procent was gedaald ten opzichte van juli.

Wijn (+10,7 procent), thee (+10,5 procent), diepgevroren vis (+7,6 procent), eieren (+5,9 procent) en (varkens)vlees zijn vorige maand eveneens duurder geworden. Bij bier met een laag alcoholgehalte en bij alcoholvrij bier zien we een correctie in vergelijking met de vorige cijfers: toen was de prijs gedaald (- 4,4 procent), nu weer in dezelfde mate gestegen (+4,3 procent).

Ook voor dames-, baby- en kinderkleding moet je nu meer neertellen dan in de maand augustus.

De hele top twintig van sterkste stijgers van de maand september vind je in de tabel hieronder:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De sterkste dalers

Opvallend is dat het vervoer per vliegtuig in september 21,6 procent goedkoper werd in vergelijking met augustus, toen het nog volop hoogseizoen was. Ook de andere prijzen van producten die verband houden met reizen daalden, zoals hotels (-13,2 procent), pakketreizen in eigen land (-9,7 procent), en vakantieparken en campings (-4,2 procent). Let wel: hotels zijn vandaag in vergelijking met september vorig jaar nog altijd 31,2 procent duurder.

Vorige maand waren de ontbijtgranen nog het meest in prijs gestegen en daar is duidelijk een correctie op gebeurd: ze zijn nu, na reizen met het vliegtuig, de grootste daler ten opzichte van augustus (-19,1 procent). Een gelijkaardige correctie zien we bij fruit- en groentesappen, die van een stijging van 13,6 procent in augustus naar een daling van 7,8 procent in september zijn gegaan.

Chocolade (-11,3 procent) en fruit in conserven (-10,4 procent) zijn eveneens gezakt in prijs. Ze halen beide de top vijf van sterkste prijsdalers van september.

De hele top twintig van de sterkste prijsdalers van augustus vind je in de tabel hieronder:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.