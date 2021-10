Dit zeggen experts over aanpak langdurig zieken: “Werkgevers zullen minder kunnen achteroverleunen”

Arbeidsmarktexperts zijn voorzichtig positief over de plannen van de regering om langdurig zieken sneller aan het werk te krijgen. Zeker omdat ook werkgevers en mutualiteiten in de toekomst een grotere verantwoordelijkheid dragen. “Toch is het afwachten of de sancties zullen volstaan om iedereen tot actie aan te zetten, want het zijn lichte straffen. Ik vraag me af wat professor Vandenbroucke, die altijd voorstander was van duidelijke prikkels, zou denken van dit plan van minister Vandenbroucke.” Een analyse van loopbaandeskundige Ans De Vos en arbeidseconoom Stijn Baert.