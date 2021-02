“Dit is een crisis”: Londen wil met elk EU-land afzonderlijk onderhandelen over vrij verkeer van artiesten

Londen wees in januari met een beschuldigende vinger naar de Europese Unie omdat Britse artiesten niet langer ongehinderd kunnen toeren op het Europese vasteland. De hoofdonderhandelaar van de Unie voor de brexit, Michel Barnier, kaatste de bal meteen terug. “Er is geen vrij verkeer meer omdat de Britten dat niet meer wilden", zei hij. "Ik heb het erg betreurd dat ze niet meer ambitie hadden."

In een commissie van het Britse parlement zei staatssecretaris Caroline Dinenage dat het "erg ingewikkeld" wordt om nu nog een oplossing te vinden die meteen voor de hele Europese Unie geldt. Onderhandelingen met elke EU-lidstaat afzonderlijk bieden volgens haar meer kans op succes. "De werkvergunningen zijn het grootste probleem en dat is een bevoegdheid die bij de individuele landen ligt", zei ze.

Somber beeld

Vertegenwoordigers van de culturele sector schetsen in het parlement een somber beeld van de situatie. "Ik denk dat de negatieve impact van de brexit op de creatieve industrie en in het bijzonder op de zelfstandige artiesten nog groter is geworden", aldus Deborah Annetts van de Incorporated Society of Musicians. "Dit is een crisis. Wij vinden dat de regering gesprekken met de Europese Commissie moet aanknopen."