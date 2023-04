Distributiecentrum Delhaize niet langer geblokkeerd door vakbondsactie

Volgens de woordvoerder van Delhaize verloopt de distributie vanochtend weer normaal. “Het transport is donderdagnacht meteen hervat na het verdwijnen van de filterblokkade. In het depot bleef iedereen aan de slag, de distributie is genormaliseerd”. Hoe groot de gevolgen van de blokkade zijn voor de winkels, is volgens Dekelver moeilijk in te schatten, want dat hangt ook af van de voorraden. “We doen er in elk geval alles aan om eventuele tekorten te beperken en om de vertragingen in te halen”, zei hij. Dit weekend is een verlengd weekend en dus is het zaterdag drukker dan normaal in de supermarkten.