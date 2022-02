Disney+ trekt fors meer abonnees

Crevits: “Ik begrijp uithaal van Magnette over e-commerce totaal niet”

"Ik moet eerlijk bekennen dat ik de uithaal van Paul Magnette (PS) totaal niet begrijp. Zo'n schot voor de boeg op zo'n onrealistische manier en dan een dag later moeten komen zeggen dat het zo niet bedoeld was, dat is een beetje vreemd." Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) woensdag in het parlement gezegd na een vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld). Crevits doelde op de recente opvallende uitspraken van Magnette over e-commerce.

9 februari