Discussie EU-top over energieprijzen loopt af op sisser

Een discussie over de hoge energieprijzen is op de Europese top uitgedraaid op een mislukking. Omdat verschillende landen een verwijzing eisten naar de taxonomie - de lijst van economische activiteiten die een groen label mogen krijgen - slaagden de Europese leiders er niet in gezamenlijke conclusies aan te nemen over het onderwerp.

De hoge prijzen voor gas en elektriciteit zijn in heel Europa voelbaar. Het zag ernaar uit dat de Commissie van de Europese Raad de opdracht zou krijgen de oorzaken van de prijsstijgingen verder te onderzoeken en de werking van de elektriciteitsmarkt tegen het licht te houden. Ook een verwijzing naar de eventuele manipulatie van de ETS-markt (voor de handel in uitstootrechten) leek een goede kans te maken om in de slottekst opgenomen te worden, maar uiteindelijk bereikten de leiders geen akkoord.

Quote Jammer dat er zoveel tijd is gegaan naar een discussie over een onderwerp waarvan we iedereens standpunt al kennen. Alexander De Croo

Symbolische discussie

"De discussie is vastgelopen op de taxonomie en op de vraag of die in onze tekst moest opgenomen worden of niet", zei premier Alexander De Croo na afloop. Met de taxonomie wil de EU onder meer oplijsten welke energievormen als klimaatvriendelijk kunnen worden beschouwd, zodat investeerders in het kader van de klimaattransitie weten waar ze aan toe zijn. De discussie spitst zich toe op de vraag of ook kernenergie en natuurlijk gas in de taxonomie moeten worden opgenomen.

"Het is jammer dat er zoveel tijd is gegaan naar een discussie over een onderwerp waarvan we iedereens standpunt al kennen", zei De Croo. Volgens de premier was de discussie vooral symbolisch, want het is niet de Europese Raad, maar wel de Commissie die de taxonomie opstelt.

Hij herhaalde nog eens de Belgische positie ter zake: "Elke technologie die nuttig kan zijn als overbrugging naar een volledig duurzame energiebevoorrading moet bekeken kunnen worden". Frankrijk is dan weer een van de grootste pleitbezorgers van de opname van nucleaire energie in de taxonomie. Andere landen, zowel voor- als tegenstanders van kernenergie, eisten dat in de conclusies hoe dan ook naar de taxonomie verwezen zou worden. Maar dit werd niet aanvaard. In de loop van volgende week zou de Commissie de taxonomie voorstellen.

Speculatie

Het debat over de energieprijzen werd nog verder bemoeilijkt door de twijfel die sommige landen hebben bij twee studies naar manipulatie van de ETS-markt, wat mee de prijsstijgingen zou veroorzaken. Volgens de Commissie tonen die rapporten zwart op wit aan dat er van speculatie geen sprake is, maar onder meer Frankrijk, Spanje en Polen betwisten dat. België lijkt niet aan de studies te twijfelen. "Voor ons land is ETS erg belangrijk, het helpt ons om de modellen voor hernieuwbare energie leefbaar te houden", zei premier De Croo.

Ook de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel kon na afloop enkel maar vaststellen dat de standpunten van de lidstaten over het energievraagstuk te ver uit elkaar liggen. Dat was al zo bij de vorige top in oktober, en dat is niet veranderd. "Maar alle leiders zijn vastberaden om te blijven samenwerken om deze belangrijke kwestie op een gecoördineerde manier aan te pakken", zei hij. Het heikele thema zal opnieuw aangesneden worden op een volgende topbijeenkomst.

LEES OOK: