Discountketen Action opent in Praag zijn tweeduizendste filiaal

Action begon in 1993 met een eerste winkel in het Nederlandse Enkhuizen (Noord-Holland). Daarna is het bedrijf naar eigen zeggen van land tot land uitgebreid. In 2003 stond de teller op honderd winkels. Twee jaar later werd de stap naar België gezet en in de loop van de tijd volgden meer landen. De duizendste winkel opende in 2017 de deuren. Behalve in Nederland en Tsjechië heeft de discounter nu winkels in België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen en Italië. Het hoofdkantoor van de keten staat in het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost.