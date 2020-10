Dirk Bron neemt ontslag als CEO van geplaagde Mega World

Winkelcen­tra smeken in open brief om bezoekers

14 oktober Belgen moeten weer meer fysiek gaan winkelen, of anders dreigen veel winkels te verdwijnen. Dat zegt de sectorfederatie van de winkelcentra en retailparken BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers) vandaag in een open brief. "Durf ook nu te genieten van een gezellige winkeluitstap", luidt het. "Maar doe het slim én verantwoord. Alleen of met mensen uit je bubbel. En uiteraard met mondmasker."