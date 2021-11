Directie en vakbonden bereiken akkoord bij Mestdagh

Vrijdag en zaterdag had het personeel in een veertigtal winkels in Brussel en Wallonië het werk neergelegd uit protest tegen de hoge werkdruk. Dinsdagnamiddag begon een bemiddeling en pas na meer dan 13 uur overleg bereikten de partijen een akkoord. De inhoud daarvan zal nu worden voorgesteld aan het personeel. Volgens de vakbond voorziet het akkoord onder meer in versterking in de winkels voor het komende kwartaal.