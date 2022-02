D’Ieteren lanceert fietsketen ‘Lucien’: “Over vijf jaar overal in het land aanwezig”

Sportclubs en cultuurver­e­ni­gin­gen vragen dringend duidelijk­heid over vergoedin­gen

Er moet snel duidelijkheid komen over de fiscale behandeling van verenigingswerk, anders dreigt een leegloop van trainers, scheidsrechters, regisseurs en choreografen, en zoeken verenigingen hun toevlucht tot zwartwerk. Dat zeggen de Vlaamse Sportfederatie, de koepel van de verschillende sportfederaties in Vlaanderen, en De Federatie, die sociale en culturele verenigingen vertegenwoordigt, in een gezamenlijke oproep.

