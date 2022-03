Dieselprijs op recordhoogte, maar stookolieprijs gaat morgen fors omlaag: tank in één dag tot meer dan 500 euro goedkoper

ONZE OPINIE. “Zelfs met peperdure diesel blijft de wagen goedkoper dan trein of bus. Wie durft daar iets aan te doen?”

Stel: een koppel met twee kinderen plant dit weekend een uitstapje naar zee. Ze wonen in Wilrijk en willen naar Oostende. Ze bezitten een kleine gezinswagen waarvan de dieseltank bijna leeg is en hebben geen abonnement op het openbaar vervoer. De ouders overleggen. Nemen ze de bus en de trein? Of kiezen ze voor de auto? De ene haalt er zijn smartphone bij en toont de andere het artikel op HLN.be waarin staat dat de brandstofprijzen pieken. Het koppel is overtuigd: ze nemen het openbaar vervoer. Momenteel een stuk goedkoper, toch? Helaas.

