Diesel vrijdag iets goedkoper, lpg duurder

Europese gasprijs op laagste niveau in een maand

De Europese gasprijs is woensdag verder gezakt en staat nu op het laagste peil in ongeveer een maand. De Nederlandse TTF-gasfuture, die bepalend is voor de gasprijs in Europa, verloor woensdag op de termijnmarkt ruim 13 procent tot 207,6 euro per megawattuur.

7 september