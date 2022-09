Diependaele: "Verhuurder moet rendement kunnen blijven boeken”

Wat met biljetten en munten met beeltenis Queen Elizabeth in het VK en het Gemenebest?

De centrale bank van het Verenigd Koninkrijk benadrukt dat bankbiljetten met de beeltenis van Queen Elizabeth II een wettig betaalmiddel blijven. "Verdere mededelingen over bestaande bankbiljetten van de Bank of England worden gedaan na afloop van de periode van rouw", staat in een verklaring op de website van de bank. De Bank of Canada van haar kant zegt dat de Canadese munten en biljetten met de Queen niet snel zullen veranderen. Charles III zal heel waarschijnlijk zijn opwachting maken op briefjes en muntjes in het Verenigd Koninkrijk en in een groot deel van de rest van het Gemenebest. Dat wordt wennen voor de bevolking na al die jaren.

9 september