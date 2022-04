Deze week in 1995: Flippo's verstopt in zakjes chips, het begin van de ‘grootste rage aller tijden’

Flippo’s begonnen op 8 april 1995 in Nederland aan hun indrukwekkende opmars. Chipsfabrikant Smiths stak toen voor het eerst de ronde schijfjes met afbeeldingen van stripfiguurtjes in hun zakjes chips. Het begin van wat even later ook in ons land zou uitgroeien tot een ware hype. Flippo’s worden zelfs de ‘grootste rage aller tijden’.

Hij haalde de mosterd elders, maar het was de Nederlander Hans Zandvliet (61) die begin jaren 90 de ‘flippo’ bedacht. De ronde schijfjes van kunststof zaten in Nederland vanaf 8 april 1995 gratis bij de chips van fabrikant Smiths, vandaag Lay’s. De stripfiguren en personages op de originele flippo’s kwamen uit de Looney Tunes-tekenfilms, daarna werden de afbeeldingen fel uitgebreid.

Zandvliet zag naar eigen zeggen begin jaren 90 kinderen in LA op straat spelen met kartonnen schijfjes. Het ging om het spel ‘Pog’, dat in 1988 in Californië werd gelanceerd en zou zijn gebaseerd op een spel uit Hawaï met plaatjes op kartonnetjes uit dopjes van melkbussen. Zandvliet raakte in een restaurant aan de praat met de marketingdirecteur van Pepsi Food in Mexico, vertelde hij in 2019 aan Dag Allemaal. PepsiCo was en is vandaag nog altijd eigenaar van Smith’s en Lay’s. “Plots kreeg ik het idee om die schijfjes in zakjes chips te stoppen”, aldus Zandvliet. De kartonnen schijfjes werden kunststofschijfjes, omdat karton niet zomaar bij voedsel in hetzelfde zakje mocht. “En in Minnesota vond ik een drukkerij die daar veilig inkt op drukte.” De flippo was een feit, al werd de naam wel niet door Zandvliet, maar door een Nederlands naamgevingsbureau bedacht.

Mexico

In Mexico was de flippo - die daar ‘tazo’ heette naar het populairste personage Tasmanian Devil, ook bekend als ‘Taz’ - in 1994 meteen een succes. Na een eerste bestelling van 800 miljoen stuks zouden er nog vele volgen. Het succes zette zich door in andere landen, waaronder ook Nederland en België. Nederland was eerst, op 8 april 1995. Ons land bracht pas in de zomer van 1995 de flippo’s op de markt, door een maandenlange staking bij chipsfabrikant Smiths. Dat gaf concurrent Croky een voordeel: zij lanceerden de Topshots, flippo’s met voetballers. Carrefour zou ook op de kar springen met ‘wackers’. De omzet van de chipsfabrikanten steeg in ons land met 15 procent.

Volledig scherm 'Flippokoning' Hans Zandvliet. © Kristof Ghyselinck

Verwoede fans wilden hun verzamelmappen vol krijgen. De flippoverzamelaars wachtten niet om alle schijfjes te scoren in zakjes chips, maar bedachten allerlei spelletjes om ze van speelkameraadjes te kunnen bemachtigen. Speelplaatsen van lagere scholen werden casino’s, klonk het destijds bij schooldirecteurs.

Gestikt in flippo

Maar zoals bij elke hype komt er vroeg of laat ook een einde aan. Vanaf 2001 was het echt wel helemaal gedaan, maar al begin 1996 doken de eerste klachten op. De flippo’s bleven in kledij steken en brachten schade toe aan wasmachines. Sommige kinderen maakten ook de videocassetterecorders uit die tijd stuk door hun flippo’s in de gleuf bestemd voor de videocassette te proppen. Maar het grote drama vond plaats op 31 januari 1996, toen een vrouw van 68 stikte in een flippo, waarvan ze dacht dat het een chipje was. De toenmalige Belgische minister van Volksgezondheid Marcel Colla wou de flippo’s verbieden, maar zover kwam het uiteindelijk niet. De flippo’s moesten wel in een aparte verpakking in het chipszakje zitten en dat vanaf 31 mei 1997. Toen was de rage al voorbij.

Vier jaar later werd geprobeerd de hype te herlanceren met de Pokémon-flippo’s, maar die zouden nooit het succes evenaren van de eerste lichting. Vorig jaar stak Croky plaatjes van voetballers bij hun chips naar aanleiding van het EK voetbal. Een kortstondige comeback van de flippo’s, die niet zo mochten worden genoemd.

Volledig scherm Hans Zandvliet, de uitvinder van de flippo. © VTM

Terug naar de ‘flippokoning’, Hans Zandvliet, die van schatrijk naar de openbare bijstand ging. De Nederlandse ondernemer verdiende 0,1 eurocent aan een flippo, waarvan er wereldwijd zo’n 300 miljard verkocht zijn. Zandvliet ving dus 300 miljoen euro? “Dat was bruto”, verduidelijkte hij in Dag Allemaal. “Van die bruto-inkomsten hield ik zelf maar 10 procent over. Ik denk dat ik er zo’n 30 miljoen euro heb aan verdiend.”

Nog altijd een mooi bedrag, waar Zandvliet onder meer een groot landgoed kocht, Eikenrode in Wassenaar. Een luxevilla met onder meer een verwarmd binnenzwembad en een tennisbaan. Zijn overbuur was toenmalig prins Willem-Alexander, nu koning van Nederland. Hij woonde er van 1996 tot 2014. Maar Zandvliet stortte zich in een nieuw avontuur, waar het geluk hem niet meteen toelachte. Hij stak zowat zijn hele fortuin in een nieuwe uitvinding: knikkers met een 3D-figuurtje in.

Van miljonair naar de bijstand

Helaas werd zijn fabriek in Vietnam drie maanden na de opening getroffen door een stevige wolkbreuk en helemaal vernield. Zandvliet bleek niet verzekerd voor stormschade. Hij probeerde nog opnieuw met een hoogtechnologische fabriek in Tsjechië, maar toen dook de kredietcrisis op en lieten de banken hem vallen. Bovendien sukkelde Zandvliet met een lekkende hartklep, waaraan hij moest worden geopereerd. Vandaag heeft hij nog altijd last van zijn longen. Zandvliet stapelde de schulden op, verloor alles, en leeft nu van de bijstand. Hij woont in een appartementje in Leiden. Alleen, want hij is gescheiden van zijn vrouw Mylène. Voor zijn villa in Wassenaar kreeg hij iets meer dan 2 miljoen euro, een pak minder dan de 5,75 miljoen euro die hij vroeg, en ook minder dan wat hij er zelf voor had betaald.

Dit jaar zou Zandvliet weer schuldenvrij zijn, zei hij in 2019. “Ooit worden die 3D-knikkers óók een rage”, voorspelde de flippokoning toen.