Deze varkens zitten dag en nacht opgestapeld in flatgebouwen: dit is volgens China kwekerij van toekomst

Hoe zullen we de renteverho­ging van de ECB in onze portemon­nee voelen? “Lenen wordt niet meteen goedkoper, maar dat is ook de bedoeling”

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de depositorente vandaag opnieuw opgetrokken met 50 basispunten naar 3,5 procent. De onrust in de bankensector heeft dus geen invloed gehad op de rentebeslissing. Waarom is deze verdere verhoging nodig? Was dit de laatste keer? En wat betekent dit voor de rente op ons spaarboekje en de woonleningen? Onze geldexpert Véronique Goossens, hoofdeconoom bij Belfius, beantwoordt de voornaamste vragen.