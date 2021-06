Deze jongeren wagen hun kans op de beurs: “Spaarrekeningen zijn achterhaald”

Dertiger uit Californië in de cel voor diefstal van 19 ton pistacheno­ten

13:32 De 34-jarige Alberto Montemayor zit vast in een cel in Tulare, Californië. Hij is gearresteerd voor de diefstal van maar liefst 19 ton pistachenoten. De vrachtwagenchauffeur was volgens de Amerikaanse politie van plan de gestolen waar door te verkopen. Het is niet de eerste keer dat criminelen de lucratieve notensector viseren.