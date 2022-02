Deze Belgische oordopjes veroveren de wereld: waarom Loop ondanks sluiting nachtleven hoge toppen scheert

Hippe oordopjes die het geluidsniveau dimmen, zonder aan kwaliteit in te boeten. Dat is de belofte van de Belgische scale-up Loop Earplugs. Die kwam er nadat de twee oprichters in het uitgaansleven tinnitus opliepen en op zoek gingen naar goede en tegelijk fashionable gehoorbescherming. Intussen zijn hun oordopjes een verkoopsucces, met afgelopen jaar een verelfvoudiging van de omzet. En dit jaar wachten Azië en Zuid-Amerika. Al scheelde het niet veel. “In de zomer van 2020 hadden we nog voor drie dagen financiering.”