Dertigtal banen op de tocht bij AB InBev in Jupille

Aantal in beslag genomen namaakgoe­de­ren verdrievou­digd

8 februari De douane en de economische inspectie hebben vorig jaar meer dan 1,1 miljoen namaakgoederen in beslag genomen. Dat is een verdrievoudiging in vergelijking met 2019, blijkt vandaag uit gegevens van de FOD Financiën. Vooral een grote lading namaaksigaretten uit China (502.000 stuks) duwde het totaalcijfer de hoogte in.