Derde van ingeschreven inburgeraars bij VDAB vond afgelopen jaar werk

Webwinkel­con­cern Alibaba wil zich opsplitsen in zes onderdelen

Het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba is van plan om zijn activiteiten op te splitsen in zes hoofdonderdelen, waaronder e-commerce, media en de cloud. Op termijn zou elk onderdeel een eigen beursnotering kunnen krijgen. De activiteiten van Alibaba, dat een beursnotering heeft in New York en Hongkong, hebben een totale waarde van 220 miljard dollar, omgerekend zo’n 205 miljard euro.