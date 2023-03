Derde van de vorige jaar bij VDAB ingeschreven inburgeraars vond werk

Modemerk Scotch & Soda maakt doorstart na overname: niet duidelijk of het ook in België actief blijft

Het Nederlandse modemerk Scotch & Soda maakt een doorstart. Het failliet gegane bedrijf wordt overgenomen door Bluestar Alliance, een Amerikaanse onderneming die een reeks modemerken bezit, zoals sportmerk Hurley. Volgens curator Jasper Berkenbosch behoudt “een vrij grote groep werknemers” zijn baan. Scotch & Soda zal door de overname in “geselecteerde markten” actief blijven, waaronder Nederland. Of dat in België ook het geval is, is nog niet duidelijk.