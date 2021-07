Derde meer Vlaamse bedrijven in Chinese handen sinds 2018

Zeker 99 ondernemingen uit de niet-financiële economie zijn voor minstens 50 procent in handen van een Chinese eigenaar. In 2018 ging het nog om 73 bedrijven, een toename van bijna 36 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang) opvroeg bij Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Dit toont de stijgende invloed van China in onze economie, we moeten waakzaam blijven dat er geen strategische sectoren uit onze handen glippen”, aldus Deckmyn.

Uit een studie van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie in mei 2018 bleek een kleine, maar belangrijke groep van Vlaamse bedrijven in buitenlandse handen te zijn. Het ging om 0,8 procent van de bedrijven, maar die wel verantwoordelijk waren voor meer dan 30 procent van de toegevoegde waarde van de Vlaamse niet-financiële economie. De chemische en farmaceutische industrie zijn bijna volledig in buitenlandse handen. Bovendien blijkt dat hoe hoogtechnologischer het bedrijf, hoe meer uitgesproken de buitenlandse zeggenschap is.

De studie werd sinds 2018 niet meer herhaald. Minister-president Jambon verklaarde dan ook dat mogelijke verschuivingen binnen het volledige ecosysteem van Vlaamse bedrijven met een buitenlands zeggenschap niet systematisch worden opgevolgd. Deckmyn betreurt dat: “We mogen niet naïef zijn en denken dat een snel veranderende wereld alleen opportuniteiten met zich meebrengt voor Vlaanderen.”

China

Voor het Vlaams Belang-parlementslid valt vooral de toenemende invloed van China in onze Vlaamse ondernemingen op. In 2018 waren er 73 Vlaamse bedrijven in Chinese handen. Dat is ondertussen toegenomen tot minstens 99 ondernemingen. Jambon stelde dat het stijgende belang van China “niet als een loutere bedreiging gezien mag worden”. Maar Deckmyn werpt op dat van China ondertussen geweten is dat het met zijn investeringsbeleid wereldwijd voet aan de grond probeert te krijgen in voornamelijk strategische sectoren.

Deckmyn verwijst naar de diefstal van technologie door China en het feit dat het land al jaren hevig investeert in strategische sectoren in het buitenland. “Via de Chinese invloed in hoogtechnologische bedrijven dreigen technologie en bedrijfsgeheimen in de handen van China te vallen”, vervolgt Deckmyn. “Onze technologie is van enorm strategisch belang, we moeten daarom waakzaam zijn wanneer Chinese aandeelhouders zich aanbieden, des te meer omdat er in China bijna geen onderscheid te maken valt tussen staatsbedrijven onder controle van het communistische regime en private bedrijven.”