DEME mag kabel trekken voor drijvend windpark in Frankrijk

Betoging tegen megafa­briek voor frieten van Clarebout Potatoes

18 april In Frameries, in de provincie Henegouwen, zijn zondag een honderdtal mensen samengekomen om actie te voeren tegen de megafabriek van het bedrijf Clarebout. Het gaat om een initiatief van het collectief Steun aan de Boerenstrijd (RéSAP, Réseau de Soutien à l'Agriculture Paysanne) en het buurtcomité La Nature sans Friture in het kader van de internationale dag voor de boerenstrijd.