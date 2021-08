Deltavariant leidt tot daling consumentenvertrouwen eurozone

Nu de beurzen sinds lang opnieuw rood kleuren: alles nog op koers voor de kleine belegger?

20 augustus De BEL20 kleurde deze week opnieuw rood. De Belgische referentie-index verloor 1,35 procent, waar in de tien dagen ervoor nog dag na dag winst werd opgetekend. Ook in Azië en Amerika gaan de beurzen omlaag. Moet de kleine belegger zich zorgen maken? Verkopen? Of is dit net het moment om in te stappen? Wat steek je dan in je portefeuille? Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België, geeft antwoorden.