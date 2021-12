Delivery Hero mag Saudische concurrent The Chefz niet overnemen

Duitse inflatie op hoogste niveau in 29 jaar

De inflatie in Duitsland is in november uitgekomen op het hoogste niveau in 29 jaar. Volgens het Duitse federale statistiekbureau Destatis werd het leven in de grootste economie van Europa gemiddeld 5,2 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was een maand geleden nog 4,5 procent. Met name opgelopen energieprijzen jagen de geldontwaarding aan. De prijzen voor energie stegen op jaarbasis alleen al met 22,1 procent. Voedingsmiddelen werden 4,5 procent duurder.

29 november