Deliveroo hoopt op beurswaarde van 10 miljard euro

Takeaway met een Michelin­ster: van deze topmenu's kan je ook thuis genieten

15 januari Begin deze week zorgde de nieuwe Michelingids voor een gastronomische hoogdag in België met de uitreiking van de nieuwe sterren. Al zit er dit jaar een ietwat wrang smaakje aan die sterren: op een heropening van de restaurants is het naar alle waarschijnlijkheid nog even wachten. Gelukkig bieden de meeste restaurants nog takeaway aan: hier vind je een overzicht van alle sterrentakeaway in de provincie Antwerpen.