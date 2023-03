Deal is rond: UBS neemt concurrent Credit Suisse over voor 2 miljard dollar

Aandeel van Zwitserse grootbank Credit Suisse slikt grootste koersver­lies ooit

Het aandeel van de Zwitserse grootbank Crédit Suisse is in vrije val. Het koersverlies is woensdag na de middag opgelopen tot meer dan 30 procent. Het gaat om een grootste koersverlies ooit voor het aandeel, dat zakte tot een recordlaagte van 1,56 Zwitserse frank (1,60 euro).