De “Russische Aldi” komt naar België: prijsvechter is klaar om ons land te veroveren

‘Elke dag lage prijzen’: zo luidt de vaste slogan van de Russische supermarktketen Mere, òòk op de Belgische website die zopas online is gegaan. Daarop kondigt het bedrijf aan in het huidige 2021 nog “10 supermarkten in België te openen, met uitgebreid aanbod van food- en non-foodproducten aan de laagste prijzen op de markt.” Tegelijk wordt op de site ook een oproep gedaan naar potentiële pandverhuurders en leveranciers. De geplande openingen in België, met intussen in Elsene ook al een hoofdzetel, passen in een uitgebreider West-Europees offensief, waarbij recent al in Frankrijk, Groot-Brittannië en Spanje enkele winkels werden geopend. “Zelfs in Duitsland, hét hol van de leeuw als bakermat van discountketens Aldi én Lidl, is Mere intussen actief. Wat toch bewijst dat het de Russen menens is”, zegt retailexpert Stefan Van Rompaey van het vakmedium RetailDetail.