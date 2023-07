DE RIJKSTE FAMILIES VAN BELGIË. Het geslacht Boël: Van staalbaronnen tot mede-eigenaars van TikTok

DE RIJKSTE FAMILIES VAN BELGIË. Familie Lhoist-Bergh­mans bezit bijna 3 miljard euro: heel discreet, behalve die ene keer

De familie Lhoist-Berghmans is met een vermogen van bijna 3 miljard euro een van de rijkste van ons land. En toch weet bijna niemand iets over hen, de familie leeft en werkt in alle discretie. Op die ene keer na, toen ze het aan de stok hadden. Dit is het verhaal van de Lhoist-Berghmansen en hun miljardenimperium.