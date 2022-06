De nieuwe arbeidsdeal, gewikt en gewogen door econoom Stijn Baert: “Benieuwd of aantal burn-outs hierdoor zal dalen”

Unizo niet te spreken over nieuwe arbeids­deal: “Wijzigin­gen gaan ons verstand te boven”

Werkgeversorganisatie Unizo is niet te spreken over de aangepaste arbeidsdeal. “De wijzigingen die de regering er in één moeite nog - unilateraal - aan doorvoerde, gaan ons gezond verstand te boven”, zegt topman Danny Van Assche. Dat terwijl de deal volgens hem bij aanvang al een gemiste kans was.

