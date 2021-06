De Lijn gaat 350 elektrische bussen bestellen

Livios Regels voor zorgunit in de tuin worden eenvoudi­ger

25 mei Wil jij je ouder familielid of hulpbehoevende vriend liever niet naar een assistentiewoning of serviceflat sturen? Dan kan je ook een kangoeroewoning of zorgunit in je tuin plaatsen. Binnenkort komt daar trouwens minder administratieve rompslomp bij kijken: een omgevingsvergunning is niet meer nodig en een eenvoudige melding zal volstaan. Bouwsite Livios legt uit wat er verandert en waarom.