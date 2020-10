De kost van corona (deel 1): coronamaatregelen kosten ons al 19 miljard, nu dreigt knock-out

Met de sluiting van winkels, horeca, niet-essentiële bedrijven die niet in staat waren te telewerken en het schrappen van bijeenkomsten kreeg onze economie dit voorjaar een optater vanjewelste. De consumptie nam een forse duik en het consumenten- en ondernemersvertrouwen sprongen haar achterna. Het Federaal Planbureau hield in juni rekening met een krimp van het bruto binnenlands product (de som van alle goederen en diensten die we jaarlijks produceren) met zowat 10,5% dit jaar: een verlies aan welvaart van zo maar eventjes 50 miljard euro. Het virus gaf onze economie zo'n lelijke knauw dat de vergelijking met de oorlogsjaren tussen '40 en '45 op z'n plaats leek.