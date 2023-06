De Grote Peiling. 3 op de 4 koopt vaker witte producten

Heisa na Bud Light-reclame met transgen­der in VS blijft wegen op AB InBev

Het aandeel van AB InBev is tijdens de handel vandaag een van de dalers in de Bel20. Uit de VS kwamen deze week negatieve signalen rond het bier Bud Light. Amerikaanse media hebben al meermaals over een fors dalende verkoop van het bier bericht nadat een bekende transgender-influencer meewerkte aan een promotiecampagne.