De erfenis van Carlos Brito bij AB InBev: gigantisch loon voor hemzelf, maar ook voor wie het volgens hem waard was

Geld Dogecoin op recordhoog­te nadat cryptomunt met 11.000 procent stijgt op enkele maanden

4 mei Cryptomunt Dogecoin is dinsdag naar een nieuwe recordhoogte gestegen. Volgens Coindesk bereikte de waarde bijna 0,60 dollar (0,50 euro). De vorige piek dateert van 16 april en lag op 0,47 dollar (0,39 euro). Sinds begin dit jaar is Dogecoin in waarde gestegen met 11.000 procent.