Wel 50.547,70 dollar of zo’n 41.600 euro, zoveel moest je dinsdag om 13.35 uur neerleggen voor slechts één bitcoin. Een historische kaap voor de cryptomunt die op een maand tijd maar liefst 33 procent in waarde steeg. Alsmaar meer grote bedrijven zien het potentieel ervan in; als eerste nam autoproducent Tesla op 8 februari een sprong in het diepe, met een investering in Bitcoin van maar liefst 1,25 miljard euro. Drie dagen later maakte Mastercard bekend dat ze cryptomunten zullen toelaten in hun betalingsnetwerk. De cryptokoorts is in het land, onze reporter raakte besmet en besloot met 200 euro de cryptomarkt in te duiken.