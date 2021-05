De balans na een jaar telewerken: 1 op de 4 Vlamingen wil van job veranderen

1 op de 4 voelt zich mentaal niet gezond

Iets meer dan de helft (53%) van de bevraagde werknemers laat verstaan dat de coronacrisis een negatief effect heeft op hun mentale gezondheid. Een kwart zegt zich mentaal niet gezond te voelen. Toch leidt dat niet tot meer afwezigheid tijdens het werken. Amper 7 procent geeft aan dat ze soms niet konden werken omdat de pandemie te zwaar op hen woog. Slechts 13 procent geeft aan nu vaker afwezig te zijn door stress en hoge werkdruk dan voor corona. Acht op de tien zegt stressvolle zaken “er meestal gewoon bij te nemen”. Het is de combinatie van werk en extra belasting, volgens professor Ans De Vos. “Veel werknemers hebben op korte tijd heel veel bijgeleerd en hebben zich flexibel opgesteld, maar dat vreet wel energie en zo’n tandje bijsteken gaat ten koste van andere zaken. Thuis was het vaak schakelen door de gezinscontext en een deel van het sociale contact is weggevallen binnen en buiten het werk. Dat zorgt voor mentale vermoeidheid.” Een goed gesprek met de werkgever kan hier helpen. Uit het onderzoek blijkt dat de crisis zelfs een positief effect had op gesprekken met leidinggevenden over het functioneren en het werk. “Het is duidelijk dat telewerkers zich al lange tijd schrap zetten ”, zegt professor Kathleen Vangronsvelt. “Ze hebben er nood aan om duidelijk te zien hoe hun thuiswerk bijdraagt aan het grotere plaatje en de doelen van de organisatie waarvoor ze werken. Burn-outs zijn moeilijk te voorspellen, maar leidinggevenden mogen er niet van uitgaan dat het - bij mensen die zich nu al maanden sterk houden - wel vanzelf zal blijven loslopen eens corona wat naar de achtergrond verhuist.”