Dating-app Bumble wil miljard dollar ophalen bij beursgang rond Valentijn

28 januari Amateurbeleggers steken beursspeculanten stokken in de wielen door de koers van slecht draaiende bedrijven de hoogte in te jagen. Wall Street staat op zijn kop en ook de Europese beurzen komen onder druk te staan. Hét moment om aandelen te kopen of te verkopen? Onze geldexperten Geert Noels en Pascal Paepen leggen uit wat er gaande is en hoe je als kleine belegger hierop kan reageren. “Hopelijk gaan mensen geen domme dingen doen.”