Dating-app Bumble schiet fors hoger bij beursdebuut

Vakbonden en werkgevers gaan toch nog rondje onderhande­len over loon- en arbeids­voor­waar­den in privésec­tor

9 februari Bonden en werkgevers, verenigd in de Groep van Tien, komen woensdag opnieuw bijeen om te onderhandelen over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector. De kans op een doorbraak lijkt klein.